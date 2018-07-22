Электронной очередью в поликлиниках воспользовались 2 млн тюменцев

Два миллиона жителей Тюменской области воспользовались услугой электронной очереди к врачу в поликлиниках региона за шесть месяцев 2018 года, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Внедрение электронной очереди позволило упорядочить потоки пациентов в такие кабинеты как: забор крови, процедурные, перевязочные, рентген, ЭКГ, кабинеты неотложной и доврачебной помощи, кабинеты раннего выявления заболеваний, а также в два раза сократить нагрузку на регистраторов.

На сегодня через регистратуру записывается 32%, с рабочего места врача – 31%, с помощью электронной записи – 24%, единый центр записи – 8%, через Интернет и мобильное приложение – 5%. В августе 2017 года в мобильном приложении "Медицина72" появилась новая функция "электронная очередь", с помощью которой пациент до прихода в поликлинику может получить предварительный талон на удобное время и дату для посещения кабинетов, в которых не предусмотрена плановая запись.

Кроме того, в поликлиниках успешно внедрены электронные медкарты, это позволяет видеть все явки к любым специалистам поликлиники и результаты обследований. Этот опыт сейчас распространяется в сельских поликлиниках области.

Еще один удобный электронный сервис, это дистанционный контроль состояния здоровья. Пациентам с нестабильным течением гипертонии выдает тонометр с GSM-модулем, передающий данные на рабочее место врача. Врач контролирует артериальное давление и может корректировать лечение, следит за приемом лекарств. В Тюмени с помощью 51 такого тонометра в 2018 году под наблюдением находилось около 320 человек.