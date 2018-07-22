Тюменская школа комиксистов продолжает работу

19:48 21 июля 2018
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afabrica.ru

На протяжении всего лета в тюменской школе комиксистов на базе молодежного театрального центра "Космос" проводятся бесплатные занятия. Встречи проходят по выходным.  

Ученики школы учатся азам визуального сторителлинга, то есть с помощью историй и рассказов на бумаге донести полезную и поучительную информацию до зрителя.

По словам организатора Георгия Елаева, приходить на занятия может любой желающий, сейчас возраст участников в основном от 10 до 30 лет. Школа действует на протяжении уже полутора месяцев. Есть и постоянные члены комикс-сообщества, приходят и новые люди. В основном занятия Георгий Елаев проводит совместно с Виталием Лазаренко, но иногда приглашают экспертов - художников и музыкантов. Открыть школу решили сразу после фестиваля Comic Arts Tyumen, проходившем 31 марта, куда пришло очень много гостей.

В конце августа в выпускной день учащиеся должны показать свои работы - получившиеся комиксы со своими уникальными историями - на выставке в МКЦ "Космос", пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: творчество
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