В тюменском центре "Ребячья республика" школьники представили инженерные проекты

Около 40 инженерно-технических проектов представили участники проектной школы "Рацио-2018",организованной на базе детского центра "Ребячья республика". Некоторые идеи были разработаны специально для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Тюменская область сегодня".

Школа собрала свыше двухсот информатиков и робототехников из девяти регионов России. Ребята разделились на команды по интересам, каждая придумала проект, реализовала его с помощью педагогов и публично защитила.

Так, ребята придумали универсальный музыкальный инструмент на основе фотоэлемента, будильник, который разбудит утром струей воды или польет цветы, изобрели механизм, увеличивающий силу мышц, систему противодействия засыпанию в особых случаях, создали робота-помощника для восстановления кисти человека после инсульта, умные светодиоды.

В "Рацио-2018" – только одаренные подростки 7–10-х классов: призеры профильных олимпиад из Тюменской области, включая округа, Челябинской, Курганской, Свердловской, Омской, Московской областей и Республики Татарстан. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков назвал этих ребят будущей интеллектуальной элитой региона и России.