Кванторианцы из Тюмени представят робота-матрешку на конкурсе

Ребята из тюменского детского технопарка "Кванториум" под руководством педагога Александра Логинова принимают участие в международном конкурсе детских инженерных команд. Побороться за победу они попробуют с проектом робота-матрешки.

В настоящее время проходит заочный этап конкурса. За месяцы обучения в "IT-квантуме" ребята постигли основы программирования, научились проектной работе в команде и готовы проявить себя в первом крупном соревновании международного уровня.

Лучшие команды, отобранные жюри по результатам заочного отборочного тура, будут приглашены на финальный тур. Командам будут предложены задания по доработке разработанных устройств.

Главный приз, который будет разыгран в финальном этапе в конце этого года в Москве – 1 миллион рублей, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на пресс-службу ДТиС "Пионер".