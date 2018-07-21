Тюменцы получили гранты на Всероссийском семейном форуме

Два тюменских проекта получили гранты на конкурсе молодежных инициатив, который прошел в рамках Всероссийского форума молодых семей в Ярославле, пишет "Мегатюмень".
Поддержку своего проекта получила куратор центра "Дзержинец" Наталья Ниязова. На реализацию ее проекта #Добраясемья72 выделили 200 000 рублей. Наталья планирует обучать семейному волонтерству. В "Дзержинце" наберут 600 семей, которых поделят на 30 команд по микрорайонам. В итоге в каждой части города появится инициативная группа, которая сможет самостоятельно решать проблемы своего района.
Также завоевать грант удалось руководителю детской киношколы Kinobaby и кинопедагогу Светлане Семеновой. На съемки художественно-документальный фильма "Дети войны" выделили 100 000 рублей. Лента расскажет о детях-эмигрантах, которые находились со своими родителями в горячих точках, в частности на Украине.
Отметим, что форум объединил более 400 участников со всей страны, среди которых победители региональных семейных фестивалей, представители и руководители центров для молодых семей. Всероссийский форум молодых семей проводится с 2015 года. Он проходил в Ростове-на-Дону, Костромской и Ивановской областях.
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