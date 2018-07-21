Тюменский проект выиграл грант Фонда поддержки детей

Тюменский проект "Точка возврата", направленный на развитие системы профилактики правонарушений среди подростков, в том числе повторных, получил грант Фонда поддержки детей в размере 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Проект разработан департаментом социального развития Тюменской области совместно с Региональным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Семья". Свою долю в реализацию проекта вносит и областной бюджет.

За выделенные средства будут приобретены оргтехника, мультимедийное, специализированное оборудование и инвентарь для открытия студии 3-D печати, экобиолаборатории, класса кулинарии "Я — кондитер", лаборатории молекулярной кухни и др.

Все эти творческие мастерские будут открыты на базе областных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Помогает в вопросах профилактики противоправных действий со стороны детей и подростков и работающий в Тюменской области Банк данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания".

Благодаря ему социальные педагоги и сотрудники правоохранительных служб помогают семьям разобраться в трудных ситуациях, следят за прогрессом в реабилитации оступившихся ребят и могут отслеживать результативность мер воспитательного характера. Сейчас на учете в Банке данных состоит более 3,8 тысяч детей и подростков.