Тюменцы отправились в Симферополь на молодежный форум

Пять представителей Тюменской области примут участие во второй смене "Стрит-арт" федерального образовательного форума "Таврида", которая пройдет с 24 по 30 июля на полуострове Крым.

На этой смене в Симферополе соберутся архитекторы, урбанисты, уличные художники, скульпторы и дизайнеры.

Тюменскую область будут представлять Александр Сивухин, Рената Биктимирова, Александра Гуляева, Екатерина Мякишева, Маргарита Гришина, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

Тюменцы посетят образовательные и дискуссионные площадки, лекционные и практические сессии от гостей и экспертов, где будут развивать свои надпрофессионалные компетенции. Также участников ждут спортивные занятия и культурные события.

Отметим, что на форуме пройдет "конвейер проектов", где молодые профессионалы могут получить финансовую поддержку от 100 000 до 1 000 000 рублей на реализацию проекта.

На второй смене в грантовом конкурсе от Тюменского региона поучаствует Рената Биктимирова. Она отметила, что реализация проекта благоприятно повлияет на развитие профессионалов в сфере архитектуры.

Напомним, 1 смена проходила с 16 по 22 июля. Наш регион на ней также представили пять человек: Лилия Вагина, Николай Мельников, Крестина Петрова, Галина Тимошенко, Лилия Чушева.