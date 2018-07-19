Александр Моор: наша задача – сделать другие города комфортными, как Тюмень

Задача областного правительства – сделать так, чтобы все города и крупные районные центры Тюменской области были такими же уютными и комфортными, как Тюмень. Об этом по итогам сегодняшней рабочей поездки по областной столице заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор.

"Тюмень, безусловно, начала эту работу раньше и уже достигла положительных результатов, став примером для других муниципалитетов области", - отметил он, говоря о благоустройстве и дорожном строительстве в городе.

В ходе поездки врио главы региона оценил ход модернизации очистных сооружений, дорожные работы, благоустройство и развитие инфраструктуры.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", до конца этого года в Тюмени запустится сразу несколько социально значимых объектов. Среди них детский сад в микрорайоне Тюменский-2, а также полноценная дорога на улице Николая Ростовцева.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы города Тюмени Руслан Кухарук добавил, что при строительстве дорог также выполняется благоустройство прилегающей территории. Помимо пешеходных зон сразу проектируются велодорожки.

"Сейчас реализуем проект соединения нашего популярного парка Гилевская роща и основным движением улицы Республики и далее соединить с парком Затюменский. Всего в планах построить 200 км велодорожек", - подчеркнул Руслан Кухарук.