Португальский клоун ждет тюменские "Сны улиц"

Фестиваль "Сны улиц" ежегодно дарит зрителям не только приятные эмоции от театральных постановок и импровизаций на свежем воздухе, но и открывает новые имена. В 2018 году в Тюменскую область впервые приедет клоун Энано из солнечной Португалии, вместе с местными коллективами он побывает со своим представлением во всех пяти городах юга региона. Что клоун ждет от выступления и как оценивает российскую публику, Энано рассказал пресс-службе фестиваля.



"Я очень рад выступить на этом фестивале. Решил принять в нем участие, потому что я люблю российских зрителей: они относятся к Клоуну с вниманием и уважением. До этого я выступал в вашей стране 6 раз. И это моя первая поездка в Сибирь. Здесь я ожидаю увидеть прекрасную культуру, красивый город, где живут люди, которым нравится улыбаться и наслаждаются уличным театром. Мне нравится путешествовать в малые города, потому что у каждого места своя энергетика. Надеюсь, по дороге мне будет гореть "зеленый свет", и я встречу множество хороших людей!", – поделился ожиданиями Энано.



Он также рассказал, что у жителей Португалии нет представления о россиянах. Многие думают, что в нашей стране живут холодные люди, но Энано знает – на самом деле это не так. Россию населяют сердечные люди, которые уважают искусство.



"Россия – одна из моих любимых стран, где я люблю выступать! Поэтому я нахожусь в предвкушении от поездки в Тюмень и другие города. Хочется показать мои способности зрителям и стать счастливыми вместе!", – заверил артист.



На площадках всех пяти городов он представит шоу LibertEnano – это новое приключение, где Энано превращает улицу в свой дом, а публику – в свою семью.



Артист уже успел посетить с представлениями 43 страны и побывать более чем в 200 городах.



XIII Международный фестиваль "Сны улиц" представляют театр "Мимикрия" и телеканал "Тюменское время". Мероприятие проходит в рамках благотворительной программы компании СИБУР "Формула хороших дел", при поддержке Департамента культуры Тюменской области, Департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ "Космос".