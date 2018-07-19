Тюменская прокуратура переехала в новое здание

Прокуратура Тюмени расположилась в недавно отреставрированном доме № 1 на улице Даудельной. Торжественная церемония открытия после ремонта нового здания состоялась сегодня, 19 июля.

В мероприятии приняли заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, помощник заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александр Хильчевский, врио губернатора Тюменской области Александр Моор, работники областной прокуратуры и Тюмени, ветераны.

Прокурор области Владимир Владимиров поблагодарил правительство области за предоставление здания прокуратуры на праве безвозмездного пользования.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв искренне поздравил работников прокуратуры с новосельем, выразив убежденность в том, что значительное улучшение условий работы позитивно скажется на результативности надзорной деятельности. Он пожелал тюменским коллегам больших успехов в дальнейшей работе по укреплению законности.

Врио губернатора Александр Моор отметил, что органы прокуратуры вносят большой вклад в защиту законных интересов граждан и государства. Поэтому важно, чтобы рабочие места были комфортными и удобными.

"Сегодня прокуроры выстроили эффективное взаимодействие с органами власти разных уровней. Объединяя усилия, нам удается наводить порядок, эффективно решать самые непростые задачи. Благодаря такой совместной работе на благо наших земляков мы достигаем положительного результата в решении социально-экономических задач на благо Тюменской области", - сказал Александр Моор.

Как отметили в пресс-службе, до новоселья городская прокуратура теснилась в здании по улице Ялуторовской, где располагаются еще четыре прокуратуры. Переезд позвонил улучшить условия труда прокурорских работников, в современных интерьерах будет комфортно и посетителям.