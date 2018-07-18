Прокуратура проводит проверку на стройплощадке нефтехимического комплекса в Тобольске

Прокуратура Тюменской области организовала выездную проверку в Тобольске в связи с информацией о конфликте с участием иностранных строителей на стройплощадке нефтехимического комплекса в Тобольске, опубликованную в ряде СМИ.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, по итогам проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования, в частности, готовится представление на имя руководителя застройщика с требованием о незамедлительном устранении нарушений закона.

Строители, являющиеся иностранными гражданами, рассказали, что работают по срочным трудовым договорам, вся заработная плата им выплачивается, но не два раза в месяц, как это предусмотрено договором, а единовременно. Кроме того, у них есть претензии к организации перевозок к рабочим местам, питанию и медицинскому обслуживанию.

На совещании с представителями застройщика объекта - ООО "СибурТобольск", подрядной организации - ООО "Ренесанс Хэви Индастриз", а также субподрядных организаций, осуществляющих строительство, с которыми работники состоят в трудовых отношениях, определены мероприятия по разрешению претензий.

Проверка продолжается, в ходе неё также будет дана оценка соблюдению работодателями законодательства об оплате труда, поскольку по полученной в ходе проверки информации работникам заработная плата выплачивалась один раз в месяц всей суммой, вместо предусмотренных трудовым договором двух раз. Также проверяется соблюдение законодательства об охране труда.