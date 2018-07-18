Бесплатные мероприятия в Тюмени на 18-25 июля

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий. Уникальная уличная выставка, интеллектуальные игры, вечеринка в стиле 80-х и даже концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Уникальная выставка "Россия. Идеи для путешествий"
Когда: работает до 15 августа
Где: на Площади Единства и Согласия
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Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.
Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.
"День технологий SAP"
Когда: 18 июля с 15:00 до 18:00
Где: Networking cafe (на крыльце Технопарка)
Необходима регистрация.
18+
Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, заинтересованную в построении современных моделей бизнеса на основе новейших технологий.
Гости получат возможность:
- познакомиться с технологиями крупнейшего в мире поставщика программных приложений;
- оценить практику внедрения инновационных решений SAP на примере реальных кейсов.
Экспертами мероприятия станут:
- Игорь Белоусов - глобальный директор академического сообщества SAP Leonardo.
- Георгий Шутов - эксперт по платформенным решениям SAP.
Они расскажут:
- о возможностях платформа SAP Leonardo;
- продемонстрируют приложения, позволяющие использовать виртуальную и дополненную реальность;
- приведут примеры разработки блокчейн платформ и облачных технологий для бизнеса.
Открытый концерт Тюменского филармонического оркестра
Когда: 20 июля в 18:30
Где: набережная Туры у моста Влюблённых
Акция "Счастливые часы от Запсибкомбанка" возвращается В эту пятницу в честь будущего Дня рождения Тюмени все жители и гости города могут насладиться открытым концертом Тюменского Филармонического оркестра
Приходите и насладитесь музыкальным волшебством от профессионалов под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. Концертная сцена будет расположена на втором уровне Набережной рядом с Мостом Влюблённых
В рамках концерта оркестр исполнит известные композиции из кинофильмов и балетов. Над рекой Тура прозвучат произведения Дунаевского, Доги, Чайковского и других композиторов.
Для гостей концерта будет подготовлена праздничная фотозона с профессиональным фотографом. Фотографии с мероприятия все желающие смогут найти в нашей группе. Самые юные ценители музыки познакомятся с персонажами программы детской финансовой грамотности Мини и Мани.
В случае неблагоприятных погодных условий, концерт будет перенесён. О переносе сообщат отдельно в официальной группе Запсибкомбанка и на сайте https://www.zapsibkombank.ru/
Семейная вечеринка в стиле 80-х
Когда: 20 июля в 18:30
Где: "Моя территория", ул.Ванцетти, д. 1.
Необходима регистрация!
12+
В этот вечер вас ждут:
- интерактивные площадки с играми из 80-х;
- тематические закуски и фотозона;
- крутые конкурсы, на которых вы сможете заработать игровую валюту;
- реальный магазин, где на игровые деньги вы сможете приобрести реальные подарки из прошлого;
- зажигательная дискотека.
Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег"
Когда: 20-22 июля в 10:00
Где: возле деревни Мотуши на берегу Туры
0+
20-22 июля близ деревни Мотуши на берегу Туры пройдёт уникальное творческое мероприятие - Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег".
Программой фестиваля предусмотрено участие в следующих семи номинациях: "Авторский мастер-класс", "Самодеятельная песня", "Театральное творчество", "Декоративно-прикладное творчество", "Интеллектуальное творчество", "Социальное творчество", "Литературное творчество".
Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_44121
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