Бесплатные мероприятия в Тюмени на 18-25 июля

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий. Уникальная уличная выставка, интеллектуальные игры, вечеринка в стиле 80-х и даже концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Уникальная выставка "Россия. Идеи для путешествий"

Когда: работает до 15 августа

Где: на Площади Единства и Согласия

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Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.

Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.

"День технологий SAP"

Когда: 18 июля с 15:00 до 18:00

Где: Networking cafe (на крыльце Технопарка)

Необходима регистрация.

18+

Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, заинтересованную в построении современных моделей бизнеса на основе новейших технологий.

Гости получат возможность:

- познакомиться с технологиями крупнейшего в мире поставщика программных приложений;

- оценить практику внедрения инновационных решений SAP на примере реальных кейсов.

Экспертами мероприятия станут:

- Игорь Белоусов - глобальный директор академического сообщества SAP Leonardo.

- Георгий Шутов - эксперт по платформенным решениям SAP.

Они расскажут:

- о возможностях платформа SAP Leonardo;

- продемонстрируют приложения, позволяющие использовать виртуальную и дополненную реальность;

- приведут примеры разработки блокчейн платформ и облачных технологий для бизнеса.

Открытый концерт Тюменского филармонического оркестра

Когда: 20 июля в 18:30

Где: набережная Туры у моста Влюблённых

Акция "Счастливые часы от Запсибкомбанка" возвращается В эту пятницу в честь будущего Дня рождения Тюмени все жители и гости города могут насладиться открытым концертом Тюменского Филармонического оркестра

Приходите и насладитесь музыкальным волшебством от профессионалов под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. Концертная сцена будет расположена на втором уровне Набережной рядом с Мостом Влюблённых

В рамках концерта оркестр исполнит известные композиции из кинофильмов и балетов. Над рекой Тура прозвучат произведения Дунаевского, Доги, Чайковского и других композиторов.

Для гостей концерта будет подготовлена праздничная фотозона с профессиональным фотографом. Фотографии с мероприятия все желающие смогут найти в нашей группе. Самые юные ценители музыки познакомятся с персонажами программы детской финансовой грамотности Мини и Мани.

В случае неблагоприятных погодных условий, концерт будет перенесён. О переносе сообщат отдельно в официальной группе Запсибкомбанка и на сайте https://www.zapsibkombank.ru/

Семейная вечеринка в стиле 80-х

Когда: 20 июля в 18:30

Где: "Моя территория", ул.Ванцетти, д. 1.

Необходима регистрация!

12+

В этот вечер вас ждут:

- интерактивные площадки с играми из 80-х;

- тематические закуски и фотозона;

- крутые конкурсы, на которых вы сможете заработать игровую валюту;

- реальный магазин, где на игровые деньги вы сможете приобрести реальные подарки из прошлого;

- зажигательная дискотека.

Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег"

Когда: 20-22 июля в 10:00

Где: возле деревни Мотуши на берегу Туры

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20-22 июля близ деревни Мотуши на берегу Туры пройдёт уникальное творческое мероприятие - Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег".

Программой фестиваля предусмотрено участие в следующих семи номинациях: "Авторский мастер-класс", "Самодеятельная песня", "Театральное творчество", "Декоративно-прикладное творчество", "Интеллектуальное творчество", "Социальное творчество", "Литературное творчество".

Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_44121