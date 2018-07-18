Чьи смартфоны больше всех качают интернет за границей

МегаФон

Тюменцы стали больше времени проводить онлайн, находясь за границей. По данным "МегаФона", в июне туристы скачали в 3 раза больше интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объема информации, переданного в сетях международных операторов, хватило бы на месяц непрерывного просмотра фильмов.

Рекорд по активности в сети установили свердловчане. В первый летний месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопоставимый с просмотром 500 кинолент. На втором месте оказались абоненты Тюменского региона, чьи телефоны пополнились информацией, равной размещению 55 000 фотографий. Замыкают тройку лидеров жители Челябинской области и Югры, которые скачали объем трафика, сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой длительности.

Такой рекорд в мобильном интернете уральцы поставили в том числе благодаря опции "Роуминг, гудбай". С ней в путешествиях по миру выходить в сеть можно по домашним условиям. Именно она сопровождала многих роумеров, которые уже успели объехать половину земного шара и побывать в 126 странах – от популярных направлений до далеких уголков.

"Впечатления об отпуске долго согревают нас в рабочие будни. Чаще всего за такой эмоциональной поддержкой наши абоненты ездили в Турцию, где побывал каждый третий турист. В этом сезоне также особой популярностью стала пользоваться Грузия, куда отправилось в 2 раза больше жителей. Нашлись и любители экзотики, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть Республику Анголу, Маврикий, Перу и Ямайку", — говорит директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Готовясь к отдыху, абоненты стали чаще скачивать мобильные приложения. В ТОП-3 популярных электронных помощников вошли:

MAPS ME поможет организовать экскурсию, когда все деньги потрачены на покупку сувениров. Подробные карты стран и городов помогут открыть достопримечательности и удобные туристические маршруты.

Приложение XE Currency cохранит сбережения при покупке товаров за границей, например, в долларах, а не за местные деньги. На базе существующих курсов конвертер переведет валюту в режиме реального времени.

Google Translate поможет узнать состав блюда в меню на китайском или арабском. 37 языков поддерживает приложение в режиме камеры. Для этого достаточно только сфотографировать текст.

Отпускникам связисты также предлагают организовать тур при помощи сервиса "МегаФон.Путешествия". В нем можно выгодно купить билеты, забронировать отель или комплексный тур. За каждый заказ, оформленный через сервис, на счет телефона возвращается часть его стоимости. Подробности на сайте.