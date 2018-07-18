"Космос" предлагает вместе пересмотреть фильмы Бергмана

"Космос" возвращается к истокам и запускает марафон бесплатных кинопоказов "Бергман: смотри и рассуждай", приуроченный к 100-летию великого режиссера!

Просмотр включает в себя обсуждение фильмов: перед показом модератор будет знакомить зрителей с синопсисом картины, а после предложит каждому поделиться мнением. На каждом показе будет присутствовать приглашенный спикер, который выскажет собственную позицию.

Расписание показов:

20 июля, 20:00 — "Осенняя соната" (1978), обладатель премии "Золотой глобус" 1979 года в номинации "Лучший иностранный фильм".

Фильм рассказывает судьбу одной семьи: известной пианистки Шарлотты Андергаст, ее мужа архитектора Юсефа, и их дочерей, Евы и Елены. Но покой и умиротворение семейной обители сменяются настоящей драмой, которая никого не оставит равнодушным.

Спикер: Наталья Баймуратова, гештальт-терапевт, психолог.

21 июля, 20:00 — "Сквозь тёмное стекло" (1961), обладатель премии "Оскар" 1962 года в номинации "Лучший иностранный фильм".

Только что вышедшая из психиатрической лечебницы девушка Карин отдыхает вместе со своим мужем Мартином врачом, отцом Дэвидом — известным писателем, и младшим братом Фредериком, по прозвищу Минус, на небольшом островке. Карин страдает галлюцинациями и истерическими припадками — ей кажется, что ее посещает сам Господь Бог…

Спикер: Нина Косицына, автор образовательных проектов, семейный коуч.

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