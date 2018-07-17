Тюмень за день: 17 июля

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В тюмени появится музей ретро-техники

Музей ретро-техники имени В.В. Михайлова" откроется 17 августа по адресу: ул. Велижанская, 69, стр. 3. Это первый и пока единственный музей ретро-техники в Тюменской области, где будут представлены машины и мотоциклы отечественного автопрома.

Тюменские промышленники ведут переговоры с китайскими коллегами о совместных проектах

Ведущие предприятия Китая узнали больше информации о перспективах бизнес-партнерства с Тюменской областью благодаря организованной в Тюмени Российско-китайской деловой сессии. Они выразили готовность наладить тесные связи с тюменскими компаниями. Об этом сообщила президент совета директоров группы дружеского взаимодействия в лесопромышленности города Суйфэньхэ (КНР) Чэнь Сианчжоу.

В Тюмени создали Единый центр оперативного реагирования

Единый центр оперативного реагирования города Тюмени в Тюмени создан в феврале этого года. С начала июля он начал выполнять свои функции в полном объеме.

В областном детском стационаре установили рентгеноскоп с минимальной лучевой нагрузкой

Детский стационар ОКБ №2 оснастили цифровым рентгенодиагностическим комплексом с телевизионной системой на три рабочих места. Современное медицинское оборудование отечественного производства позволяет быстро и безопасно проводить широкий спектр исследований. Главное преимущество нового оборудования - высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Тюмень украшают цветами ко Дню города

Власти Тюмени в текущем году выделили 33 миллиона рублей на украшение города клумбами с цветами. Около 800 тысяч растений на общей площади 17 тысяч квадратных метров уже высадили. В преддверии Дня города зацветет и клумба в форме надписи "Тюмень" на въезде со стороны Ялуторовского тракта.