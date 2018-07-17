Тюменцы вновь увидят яркое цирковое шоу "Баронеты"

Невероятное по своему масштабу цирковое представление Гии Эрадзе вновь в Тюмени. Шоу можно будет посмотреть в Тюменском цирке с 28 июля по 2 сентября.

Беспрецедентный проект, крупнейший по составу животных в Евразии, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня. Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу их более 100: тигры, леопарды, черные пантеры, лилигры, медведи, лошади, пеликаны, попугаи, лисы, олени, собаки, верблюды.

Этот коллектив известного в цирковой индустрии продюсера, дрессировщика, Заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе уже полюбился тюменцам во время гастролей 2016 года.

Свита Короля в полном составе в столице региона – 90 человек артистического состава – феерия на манеже, которая сменяется душевной историей настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро – воздушных гимнастов на ремнях, но звучит она по-новому, по-настоящему, без страховки, без второго дубля.

Шоу "Баронеты" показывается уже четвертый год. За этовремя оно получило более 20 международных наград, гастроли прошли в 21 городе, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а зрителями стали более 1 500 000 человек.

Десятки чудесных номеров ожидают тюменцев этим летом: "Цыганская любовь", "Джигиты - Русь", "Зимняя сказка", "Шахматы", и, конечно, аттракцион с участием тигров, лилигров, леопардов и черных пантер (всего 12 хищников!) под руководством Наталии и Андрея Широкаловых – рекордсмен по количеству высших международных наград.

Премьерные представления: 28 июля и 29 июля в 17:00. Далее по четвергам, субботам и воскресеньям по 2 сентября, включительно.

Стоимость билетов - от 1000 до 2000 рублей. Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении.

8 (3452) 46-16-11; 8 961 206 66 11 www.baronets.ru @circus_baronets