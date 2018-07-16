Кинологи Росгвардии проходят учебу в Тюмени

В Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковой части 3059) завершился второй курс профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников отрядов мобильных особого назначения и военнослужащих Росгвардии.
Военнослужащие со своими питомцами прибыли в Тюмень из Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Восточного округов Росгвардии.
За три месяца учебы они усовершенствовали навыки дрессировки служебных собак, их применение при выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях.
Помимо плановых занятий руководством центра для обучающихся были организованы культурно-массовые мероприятия. Они познакомились с городом Тюмень на обзорных экскурсиях, посетили музеи и театр.
"Три месяца обучения пролетели незаметно. Уезжаем с большим багажом знаний и чувством благодарности руководителям обучения и командиру части. Каждый день был насыщен новыми впечатлениями. Город поразил своим великолепием и гостеприимством, красивыми улицами и богатой историей", - поделился сотрудник ОМОН по Удмуртской Республике Руслан К., который стал лучшим по итогам обучения среди кинологов ОМОН. А среди военнослужащих, лучший результат в кинологической подготовке показали Сергей С. из Сарова и его русский охотничий спаниель Белла.
Начальник кинологической службы Уральского округа полковник Альберт Магомедов, начальник кинологического центра полковник Олег Хохлов вручили сотрудникам и военнослужащим Росгвардии свидетельства о профессиональном обучении и свидетельства о сертификации служебной собаки.
17 военнослужащих - контрактников, служащих на должностях, замещаемых прапорщиками, для кинологических подразделений соединений и воинских частей, войск национальной гвардии Российской Федерации" получили звание прапорщик и погоны.
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