Западные философы выступят перед тюменской молодежью

Философы, приглашенные из иностранных университетов, проведут лекции для участников исследовательской школы "Иллюминации", которая состоится 23-29 июля на базе отдыха "Лукашино" в Тюменской области.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", участники определились по результатам конкурса эссе на русском и английском языках. Особым требованием к конкурсантам было знание английского языка, так как большинство предстоящих лекций пройдет именно на нем.

Подать заявку на участие мог любой желающий вне зависимости от академического статуса, цитируемости публикаций и актуальности исследований, однако, при подаче заявки необходимо было предоставить авторское эссе объемом не более 1300 слов по одному из трех направлений.

По итогу сочинений и определись участники Школы. Основными темами, "треками", проекта оказались "Темные онтологии", связанные с пессимизмом, темным витализмом и наследием Гастона Башляра, Жиля Делеза, Вальтера Беньямина; парадигмы мысли под общим названием "Неорационализм"; а также обсуждение явлений труда, политики и времени в современном капитализме.