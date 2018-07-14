Александр Моор осмотрел строительство придорожного комплекса в Тушнолобово

Строительство комплекса придорожного сервиса и охраняемой стоянки в селе Тушнолобово Абатского района осмотрел врио губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки 14 июля.
Как сообщает "Комсомольская правда – Тюмень", ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году. На объекте трудятся 46 специалистов.
Здание комплекса, где будут располагаться кафе и гостиница, уже обшито сайдингом, внутри завершены отделочные работы, проведена внутренняя чистовая отделка, готов к работе пропускной пункт, объект газифицирован. В подвале организовано овощехранилище.
На территории комплекса установлено уличное освещение. Сейчас проводится внутренняя отделка помещения на 2-3 этажах, уже функционируют три гостиничной комнаты.
Добавим, проект профинансирован через фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" на сумму 30 миллионов рублей.
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