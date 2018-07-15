В Тюмени открылся новый учебный центр для медиков

20:32 14 июля 2018
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med.vesti.ru

Учебный центр, оборудованный роботом-хирургом и 12 современными операционными, открылся на базе тюменской клиники "Нефтяник". Одними из первых с просьбой об организации обучения обратились к тюменцам медики из Казахстана.

Учреждение может предложить программы обучения, соответствующие самым высоким стандартам. Тем более, что есть все возможности для обучения в режиме livesurgery с онлайн-трансляцией из операционной, пишет "Комсомольская правда".

"Открытие такого учебного центра крайне важно для развития региональной системы здравоохранения. Это внедрение общемировой практики. Здесь для врачей со всех регионов России и стран ближнего зарубежья появляется уникальная возможность практического обучения", - отметил главный врач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Борисович Попов.

В учебном центре ведут обучение лучшие специалисты клиники, а также лекторы международного уровня из России (НИИ им. Вишневского, Всероссийский центр хирургии, клиниками Казани, Екатеринбурга и Омска) и Европы.

Теги: медицина , образование
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