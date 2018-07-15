Узнать о семейных мероприятиях тюменцы смогут на новом портале

Найти информацию об актуальных событиях Тюменской области тюменцы смогут на онлайн-платформе БазаГероев72.рф, которая начнет работу в Тюмени 15 июля.

По словам руководителя проекта "Крепче стали" Николая Петренко, среди организаторов семейных мероприятий, в том числе событийных и туристических фестивалей, есть потребность в продвижении в Интернете.

Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" выступил инициатором создания данного сайта. Идея была реализована благодаря тому, что в этом году их проект "Крепче стали" выиграл самый крупный грант конкурса "Моя идея" в размере 500 000 рублей и сумел получить грантовую поддержку на форуме "Утро", сообщает "Аргументы и Факты Западная Сибирь".

"В будущем мы планируем разместить на сайте информацию об организациях, заинтересованных в поддержке семейных проектов. Таким образом наша платформа облегчит для них поиск партнеров", добавил Николай Петренко.

Сайт уже работает, но в тестовом режиме. В будущем на онлайн-платформе любой желающий сможет разместить информацию о своей инициативе абсолютно бесплатно.