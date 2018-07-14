Тюменским мамам помогают найти работу

Около 1,2 тысячи женщин обратились в органы службы занятости Тюменской области в первом полугодии, из них 619 - матери, воспитывающие детей дошкольного возраста.

По словам пресс-секретаря департамента труда и занятости населения Тюменской области Оксаны Беловой, некоторые родительницы решили совместить воспитание малышей с ведением бизнеса.

"16 таких мам получили через центры занятости единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела. Женщины смогли открыть парикмахерские и салоны красоты, организовали точки розничной торговли, а также оказывают услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых, производят текстильные изделия", рассказала Оксана Белова.

В соседнем Ишиме, например, мама двоих детей 9 и 3 лет, воспользовавшись помощью местного центра службы занятости, смогла открыть дизайн-студию машинной вышивки. Имея многолетний опыт работы в швейном ателье Санкт-Петербурга, она прошла теоретический курс по работе на вышивальном оборудовании, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и получила финансовую помощь, что и помогло ей приобрести недостающее оборудование для студии и все расходные материалы.

Сегодня заказы мастерица получает даже от воинских частей, казачьей дружины и кадетских классов. Многие из них заказывают шевроны и именные нашивки. В ближайшее время бизнеса-леди при содействии Центра занятости планирует приобрести еще одну вышивальную машину и принять на работу помощника.