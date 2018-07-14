Тюменцы активно участвуют в проекте "Окрыленное лето"

Проект "Тюменское лето" стартовал в Тюмени 1 июня 2018 года и будет проходить до 31 августа включительно. На данный момент уже более 300 тюменских семей стали его участниками.

"Окрыленное лето" - проект-победитель грантового конкурса молодёжных проектов "Инициатива-2018" Департамента по спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени.

В рамках проекта тюменцы знакомятся с семейным волонтёрством. Многие семьи с радостью поддерживают проект. И это не удивительно, ведь подобное волонтерство можно назвать основополагающим педагогическим приемом. Именно через формирование с ранних лет ценностей добровольчества можно зародить в ребенке и патриотизм, и гуманность, сообщает "Мегатюмень".

Семьи с детьми активно посещают творческие мастер-классы, вместе проводят время на зарядках или пикниках, а также делают добрые дела для своего района и города.

Также участники сдают в специальные контейнеры батарейки (одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей!) и собирают макулатуру.

Так, например, за 2 недели было собрано более 500 кг макулатуры и это далеко не предел. Собранная макулатура будет обменена на саженцы многолетников, которые также украсят улицы нашего любимого города.