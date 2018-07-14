Фестиваль "Сны улиц" приглашает маленьких тюменцев на "Дорогу снов"

Презентация Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц" состоится в Тюмени на уличной площадке молодежного театрального центра "Космос" 15 июля в 16:00.

Дети вместе с родителями погрузятся в особенный мир проекта Baby-lab, который, к слову, впервые пройдёт на улице, сообщили в театре "Мимикрия".

Представление рассчитано на самых маленьких зрителей в возрасте от 1 месяца — их ждут мягкий бассейн, ленточный лабиринт, пальчиковое рисование и зона развития мелкой моторики. Ребята постарше смогут разрисовать арт-объекты, которые украсят сам фестиваль 28 июля. Развлекать детей и их родителей будут актеры театральной студии "Все свои", а театр "Мимикрия" представит свою фотозону. Ранее идея детского театра, который позволяет зрителям включиться в процесс визуально, аудиально и тактильно, воплотилась в проекте Baby-lab молодежного театрального центра "Космос".

"Дети – неотъемлемая составляющая фестиваля "Сны улиц". Мы хотим показать, что он разнонаправленный, каждый на нем сможет найти что-то для себя. И чтобы презентовать часть активностей для детей, которые будут на самом фестивале, мы решили выйти на улицу с нашей интерактивной зоной", — рассказала руководитель проекта Baby-lab Виктория Заворотчева.

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени 28 июля в 14:00 в сквере Комсомольском. Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозонами и аллеей художников, а также 13 театральных трупп из Тюмени, Самары, Уфы, а также из Республики Беларусь, Испании и Португалии.

XIII Международный фестиваль "Сны улиц" представляют театр "Мимикрия" и телеканал "Тюменское время". Мероприятие проходит в рамках благотворительной программы компании СИБУР "Формула хороших дел", при поддержке Департамента культуры Тюменской области, Департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ "Космос".