Обучиться новым профессиям и повысить квалификацию можно в тюменском центре "Семья"

Всемирный день навыков молодежи, призванный обратить внимание на проблему образования, профессиональной подготовки и трудоустройства молодых людей, отмечается 15 июля. Не остается в стороне от этой темы и тюменский региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Центр имеет статус учреждения дополнительного профессионального образования, осуществляет данный вид деятельности на основании лицензии, выданной департаментом образования и науки Тюменской области.

"Наш центр предоставляет возможность пройти профессиональную подготовку, в том числе молодым специалистам, по направлениям "Организация деятельности психолога в социальной сфере", "Социальная работа" и "Социальная реабилитация уязвимых категорий населения". Диплом, полученный по итогам обучения, позволяет работать в новой сфере, полностью соответствуя предъявляемым требованиям", — рассказала ведущий специалист Агентства семейного просвещения, профессионального обучения, повышения квалификации, развития кадрового потенциала центра "Семья" Марина Петухова.

Образовательная деятельность — одно из важных направлений работы центра. Помимо профессиональной подготовки, здесь также проводятся курсы повышения квалификации для специалистов различного профиля, в том числе педагогов, психологов, социальных работников, специалистов органов опеки и попечительства и других. В качестве лекторов и тренеров привлекаются преподаватели вузов Тюменской области, лучшие практики региона и других субъектов Российской Федерации.

Обучение в центре возможно в различных формах, в том числе с использованием дистанционных технологий, что делает курсы доступными для жителей любого региона. По окончанию обучения выдаются документы установленного образца. Ознакомиться с актуальными курсами и программами, записаться на обучение можно на сайте edu-family72.ru.

Географическая независимость позволяет повышать квалификацию специалистов в удобное для них время, без отрыва от работы, и по заранее согласованному графику. Узнать подробности можно по телефону 8(3452) 20-89-48.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.