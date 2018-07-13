Аптекарский сад в Тобольске оживится

Фестиваль "Клевер" пройдет на территории первого лекарственного парка в Сибири в это воскресенье, 15 июля. Активные жители Тобольска предложат варианты того, как превратить Аптекарский сад в новую площадку для молодежи.

"Сейчас в нашем городе не так много пространств, где сообщества могли бы реализовывать свои инициативы. В основном это площадки возле торговых центров, которые используют для проведения городских мероприятий. Мы хотим вместе с жителями Тобольска протестировать Аптекарский сад на возможность проводить в нем различные события и активности. Прежде чем что-то менять, нужно узнать, какие форматы интересны горожанам, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

На фестивале разместятся две интерактивные площадки, где тоболяки смогут поделиться своими идеями по наполнению городского пространства. На парковке у мультицентра "Моя территория" появится арт-объект — карта Аптекарского сада. Жители Тобольска наклеят стикеры с изображением функциональных зон, которые, по их мнению, необходимы в парке.

Также на фестивале тоболяков ждут бесплатные тематические мастер-классы от партнеров фестиваля. Организаторы обещают насыщенную программу: книжно-кулинарное шоу, открытые тренировки, мастер-классы по живописи, скетчингу, хендмейду, скрапбукингу, брейк-дансу, хип-хопу и многое другое.

При регистрации гости фестиваля получат купоны, в которых они запишут свои идеи, предложения или пожелания по благоустройству Аптекарского сада, и обменяют их на участие в активностях.

Также на мероприятии подведут итоги онлайн-конкурса на лучшую идею по благоустройству Аптекарского сада, который проходил в группе мультицентра во "Вконтакте". Участники выполняли одно из заданий: разрабатывали макет в графическом редакторе, писали эссе или создавали фотопроект на тему того, как должно выглядеть пространство. Авторы лучших проектов получат призы — брендированные футболки.

Как рассказали в пресс-службе "Моей территории", 9 июля команда мультицентра и отряды мэра города Тобольска очистили Аптекарский сад от мусора, веток и листвы. Всего активисты собрали тридцать мешков мусора.