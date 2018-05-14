В Музейном комплексе Словцова пройдет неделя концертов Института культуры

Фестиваль ТГИК "Ода искусству" состоится в Музейном комплексе имени Словцова с 15 по 20 мая. В ходе масштабного творческого проекта тюменцы и гости города смогут познакомиться с достижениями студентов и преподавателей единственного в регионе вуза культуры.

Каждый из шести дней фестиваля будет тематическим. Так, 15 мая, в день открытия, начиная с 16 часов в атриуме музея состоятся выступление хора, концерт оркестровых духовых инструментов и концерт фортепианной музыки.

16 мая тема "Народные кружева" объединит выступления ансамблей "РадовесЬ" и "Гармоника", концерты инструментов народного оркестра и ансамбля народных инструментов. Начало в 16 часов.

17 мая станет днем театра. Тюменцев ждут спектакль для детей "Винни-Пух и все, все, все…", сцены из театральной жизни и лекция-концерт "В дуэте с кино". Начало в 15 часов.

18 мая в день скрипки и фортепиано пройдет концерт камерной музыки. В программе Вивальди, Бах, Пьяццолла, Брамс, Шостакович, Рахманинов и другие композиторы. Начало в 17 часов.

19 мая станет днем хореографии. Тюменцев приглашают на выступление учебного театра "Территория танца" и дефиле национальных костюмов. Также в программе концерт "К успеху через творчество" и концерт фортепианной музыки. Начало в 17 часов.

Завершится фестиваль 20 мая днем академического вокала, выступления пройдут с 17 до 20 часов.

Вход свободный.