Погода в Тюмени на неделю: дожди и перепады температуры

Прогноз виртуальных синоптиков предвещает тюменцам ненастье и резкие перепады температуры в течение недели. Сегодня, 14 мая, температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов, возможен небольшой дождь.

Во вторник – до плюс 11, осадки также не исключены. Днем в среду похолодает – столбик термометра не поднимется выше 5 градусов тепла, ожидается дождь. Уже на следующий день воздух прогреется до плюс 11, но дожди не прекратятся.

В пятницу обещают очередное похолодание – всего до плюс 3 в течение дня. Возможен небольшой дождь.

В выходные, по предварительному прогнозу, небесная канцелярия позволит передохнуть от дождей. Температура воздуха днем в субботу – около плюс 9, в воскресенье – до 15 градусов тепла.