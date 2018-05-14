Тюменцев предупреждают о новом виде мобильного мошенничества

В Тюменской области участились случаи мошенничества с использованием мессенджеров Viber и WhatsApp. На абонентские номера тюменцев приходят сообщения, замаскированные под сервисные центры банковских учреждений. В них уведомляют о списании денег с банковских карт при покупке товаров на Ozon.

Если человек перезванивает по указанному в сообщении контактному номеру, преступник сообщает, что с его банковской карты произведено списание. Для приостановления операции просят сообщить персональные данные, логины и пароли, поступившие по смс-сообщению. Используя эту информацию, мошенники похищают деньги.

Тюменская полиция предостерегает: любые сообщения о блокировке карты (даже от сотрудников банка) необходимо проверять, позвонив по телефону горячей линии, указанной на оборотной стороне карты. Никто не может просить, в том числе сотрудники банка, сообщить коды безопасности по смс-сообщениям и по телефону.

В случае совершения в отношении вас противоправных действий необходимо обратиться в полицию по телефонам 02, 102.