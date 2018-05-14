Волонтеры Ишима реализуют проект "Дорогой русских традиций"

Волонтеры реализуют в Ишиме проект "Дорогой русских традиций", который получил поддержку международного грантового конкурса "Православная инициатива" и стал победителем конкурса малых грантов "Доброволец-2018".

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, в реабилитационном центре "Согласие" для воспитанников представили игровую театрализованную программу "Сказки бабушки Агафьи". Автором постановки выступила руководитель клуба исторической реконструкции "Коркинский острог" Лариса Швалова. По ее мнению, русские сказки – это кладезь мудрых мыслей, они учат детей моральным принципам, знакомят с культурными ценностями, русскими традициями, а также способствуют развитию речи и воображения.

Лариса Швалова в образе бабушки Агафьи в колоритном русском народном костюме предложила детям театрализованную игру по мотивам русской народной сказки "Репка". В ходе мероприятия дети изучили русские традиционные забавы, игры и развлечения, а также проявили свои таланты. Как отмечают эксперты, во время таких проектов дети из непростых семей получают опыт позитивного общения со сверстниками и внимание взрослых.