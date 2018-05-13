Фасады детских садов Ишима преобразятся

Внешний облик детских садов в Ишиме преобразят к началу нового учебного года. Работы будут проводиться под личным контролем главы города Федора Шишкина.

Фасады на зданиях дошкольных учреждений станут яркими и красивыми. В программу ремонта попали детские сады №8, №9, №14 на ул. 30 лет ВЛКСМ и в детском саду №24 по ул. 40 лет Победы. В двух из них работы уже начались.



Общеобразовательные и спортивные учреждения также не останутся без внимания: работы по преображению внешнего облика детской спортивно-юношеской школы олимпийского резерва уже стартовали. Школу №8 также ожидает капитальный ремонт входной группы, кровли, фасада, санузлов и отмостки. Проводится разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №12 и строительству нового корпуса детского сада №5 "Елочка" на 150 мест. В стадионе "Центральный" отремонтируют волейбольный зал, беговую дорожку, раздевалки и зал силовых нагрузок., пишет "Тюменская область сегодня".

По мнению Федора Шишкина, грамотное осуществление поставленных планов позволит серьезно продвинуться в приведении в нормативное состояние учреждений системы образования и спорта.