Девятиклассник из Заводоуковска может стать финалистом конкурса "Живая классика"

Ученик 9 класса школы № 4 Заводоуковска Пётр Палатов участвует в отборочном туре конкурса "Живая классика". В полуфинале он выступит с отрывком из произведения Натальи Евдокимовой "Лето пахнет солью".

По условиям конкурса, участнику необходимо выбрать произведение, которое не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. Три победителя из каждого региона получают не только грамоты и книги, но и путевку в "Артек" на специальную творческую смену, пишет ИА "Тюменская линия".

"Я очень много читаю, знакомые посоветовали этот рассказ. Конечно, во время отборочного тура волновался, но это естественно для любого актера", поделился Петр Палатов.

В рамках конкурса школьников также ждут встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Освещать жизнь в лагере будет собственный пресс-центр. Представители молодежных СМИ и просто талантливые ребята из разных регионов, которые прошли предварительный отбор, выполнив конкурсные задания, подготовят статьи о жизни в "Артеке" и снимут свои первые сюжеты.

Всероссийский финал конкурса "Живая классика" пройдет 15 мая в "Артеке", на сцену выйдут 18 самых талантливых ребят смены. Выступления сильнейших чтецов будут оценивать ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Трансляция финала будет вестись на официальном канале проекта, подробная информация на сайте youngreaders.ru.