Школьники Тюменского района стали победителями Международного конкурса чтецов

Учащиеся Андреевской средней школы Тюменского района Салават Саитов и Наиля Каримова стали победителями VIII Международного конкурса чтецов им. Г. Тукая в средней и старшей возрастной категории в номинации конкурса "Ана – бөек исем!" ("Это гордое имя – мама!)".

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 500 человек, но лишь 361-го допустили до прослушиваний. Из них 150 чтецов из Казани, 123 – из районов Республики Татарстан, 66 из других регионов России, а также 22 иностранца – из Китая, Японии, Турции, Узбекистана и Таджикистана. Во второй тур прошли 95 участников: школьники, студенты театральных и музыкальных училищ, творческих высших учебных заведений, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Конкурс имени великого татарского поэта и просветителя проводится с 2011 года. С 2016 года он приобрел статус международного и получил широкую известность за пределами Республики Татарстан и России. Социальный проект направлен на сохранение национального наследия, пропаганду татарского языка, развитие современной национальной поэзии, воспитание личности на лучших образцах национальной культуры и поддержку детского и молодежного творчества.

