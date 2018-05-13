Тюменцы предложат название для сквера на улице Осипенко

Жители Тюмени могут предложить варианты названия для зеленой зоны на улице Осипенко, которая находится у здания Института наук о Земле. Конкурс проводит Тюменский государственный университет.

Идеи и концепции для сквера принимают до 1 сентября на адрес электронной почты skver@utmn.ru с пометкой "Название".

Здание Института наук о Земле – старинный особняк, построенный меценатом и купцом Андреем Текутьевым. Сейчас в нем ведутся ремонтные работы. Сквер рядом с институтом - это зеленый островок с несколькими маленькими аллеями. Он уже давно стал местом встречи друзей и знакомых, но дать ему официальное название решили только сейчас, пишет "Вслух.ру".

