Тюменцы предложат название для сквера на улице Осипенко

Жители Тюмени могут предложить варианты названия для зеленой зоны на улице Осипенко, которая находится у здания Института наук о Земле. Конкурс проводит Тюменский государственный университет.
Идеи и концепции для сквера принимают до 1 сентября на адрес электронной почты skver@utmn.ru с пометкой "Название".
Здание Института наук о Земле – старинный особняк, построенный меценатом и купцом Андреем Текутьевым. Сейчас в нем ведутся ремонтные работы. Сквер рядом с институтом - это зеленый островок с несколькими маленькими аллеями. Он уже давно стал местом встречи друзей и знакомых, но дать ему официальное название решили только сейчас, пишет "Вслух.ру".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru