Семейный турнир "Базе героев" в Тюмени меняет формат

Семейный военно-спортивный турнир "База героев" в Тюмени в этом году пройдет 12 июня на базе Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы. Он объединит военно-спортивный, спасательный и образовательный этапы.

Как рассказал руководитель проекта Николай Петренко, заявки на участие в турнире поступили от команд пап с детьми из числа сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области, регионального управления ГИБДД, станции скорой медицинской помощи и Росгвардии. Кроме того, ведомства подтвердили свою готовность принять участие в подготовке отдельных этапов для "Базы героев".

"Мы даем уникальную возможность детям – узнать об особенностях работы силовых и спасательных структур. Наша команда работала больше месяца над новым форматом проекта. Теперь это профориентационный и образовательный проект", - отметил Николай Петренко.

Отбор участников будет проходить по прежней схеме: папа с ребенком могут пройти регистрацию в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте". Заявки принимаются от всех желающих, однако количество мест ограничено, пишет ИА "Тюменская линия".

Проект нацелен на поддержку, развитие и укрепление института семьи через вовлечение мужчин в активное отцовство путем организации совместной игровой деятельности отцов и детей, создания условий для обмена опытом.