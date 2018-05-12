В Тюмени состоялась математическая дуэль

Третий межрегиональный турнир юных математиков ТЮМ_72 прошел на базе тюменской областной физико-математической школы. В первый день соревновались команды 5-7 классов в первой лиге. Во второй и третий дни турнира выявляли сильнейших в высшей лиге, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В результаты в высшей лиге среди 7 классов победителем стала команда "ЦДМО-7" (г. Курган), призерами – "Додекаэдр" (г. Тюмень, ФМШ, 6 класс) и "Печеные" (г. Тюмень, ФМШ), похвальная грамота у сборной "7 класс" (г. Челябинск). В параллели 8 классов победила команда "ЦДМО-8-1" (г. Курган), призерами стали "Алеф-нуль" (г. Тюмень, ФМШ) и "8 класс" (г. Челябинск), похвальная грамота у "Метрополитена" (г. Тюмень, ФМШ, 7 класс), "БИКК" (г. Тюмень, ФМШ), "Не-уч-ов-ин" (г. Тюмень, ФМШ, 7 класс), "Мнимые" (г. Тюмень, ФМШ), "ЦДМО-8-2" (г. Курган).

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, высшая лига состояла из команд-победителей и призеров математических состязаний всероссийского уровня. Им предстояло сыграть в авторские игры "Домино" и "Пенальти", именно там выявились команды-лидеры, которые далее боролись друг с другом за звание победителей и призеров в математических боях.



Команды, которые не вышли в лидеры, состязались в игре "Дуэль". Она предусматривала командное решение сложных математических задач и вызов "на дуэль" команды-соперника, стоящей по рейтингу на одну позицию выше. Так определились сборные, получившие похвальные грамоты.