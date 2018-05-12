В Ялуторовске возрождают движение любителей настольных игр

Турнир по настольным играм YouthGames в ялуторовском Молодежном социально-деловом центре соберет 13 мая около 100 участников. Проект стал победителем первой волны регионального грантового конкурса "Моя идея".
Как сообщает "Мегатюмень", участники попробуют свои силы в "Дженге", "Воображариуме", "Активити" и многом другом. Проект стал одним из победителей первой волны регионального грантового конкурса "Моя идея".
Перед началом игры участники получат маршрутные листы, в котором будут указаны 3 станции. На каждой из них команды будут зарабатывать баллы, играя в настольные игры. Победители получат призы — настольную игру UNO.
"Очень приятно осознавать, что твой проект выиграл грант. Это дало мне возможность вывести сверстников из телефонов и просто хорошо провести время вместе на турнире YouthGames и в дальнейшем тоже. Раньше в Ялуторовске был клуб любителей настольных игр. Мы хотим возродить это движение и вернуть живое общение – самое ценное, что у нас есть", — поделилась руководитель проекта Елизавета Зелинская.
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