В Ялуторовске возрождают движение любителей настольных игр

Турнир по настольным играм YouthGames в ялуторовском Молодежном социально-деловом центре соберет 13 мая около 100 участников. Проект стал победителем первой волны регионального грантового конкурса "Моя идея".

Как сообщает "Мегатюмень", участники попробуют свои силы в "Дженге", "Воображариуме", "Активити" и многом другом. Проект стал одним из победителей первой волны регионального грантового конкурса "Моя идея".

Перед началом игры участники получат маршрутные листы, в котором будут указаны 3 станции. На каждой из них команды будут зарабатывать баллы, играя в настольные игры. Победители получат призы — настольную игру UNO.