Тюменская молодежь готовится к форуму "УТРО-2018"

По шесть образовательных площадок будут работать на двух сменах форума молодых профессионалов "УТРО-2018", который пройдет в июне в Кургане. Масштабное мероприятие объединит около 1,5 тысяч молодых представителей сферы бизнеса, политики, науки, образования, культуры и спорта из Уральского федерального округа и других регионов РФ, в том числе из Тюменской области.

По информации сайта "Мoй пoртал", на первой смене 20-25 июня будут работать площадки "Урал Патриотичный", "Урал Политический", "Урал Творческий", "Урал Экологический", "Урал Медийный" и "Урал Международный". Вторая смена пройдет 25-30 июня и объединит молодых профессионалов на площадках "Урал Арктический", "Урал Трудовой", "Урал Технологичный", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый" и "Урал Исторический".

Вторая смена форума, федеральная, станет логическим продолжением и логическим завершением Всероссийских форумов рабочей молодежи, которые прошли в 2017 году в Сургуте и 2018 году в Нижнем Тагиле. Генеральная тема смены - "Человек труда". Она актуализирует такие позиции как "Новое рабочее место в условиях модернизации производства и цифровой трансформации" и "Место для жизни в месте работы".

В рамках федеральной образовательной программы будут затронуты такие тематики как "Наставничество", "Рабочее место (организация и оснащение)", "Профориентация и профподготовка", "Городская среда", "Социальные инициативы", "Проектное мышление".

"Вся федеральная образовательная программа форума пройдет в форме большой игры, в ходе которой все участники разделятся на команды. В результате молодые люди в игровой форме сформируют свои индивидуальные треки подготовки, определят самые успешные практики и представят результаты своей работы", - рассказывает Юлия Козлова, заместитель руководителя исполнительной дирекции форума по программе и работе с участниками.

С программой работы площадок можно познакомиться на сайте форумутро.рф в разделе "Площадки".