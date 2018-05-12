Юные тюменские робототехники представят разработки для индустрии питания

Более 150 команд подали заявки на региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады, которая пройдет в Тюмени 15 мая на базе регионального ресурсного центра - Колледжа цифровых и педагогических технологий. В этом году участникам предложили тему Food matters – "Еда имеет значение", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Задания призваны развить ресурсосберегающее земледелие, улучшить качество питания, обеспечить продовольственную безопасность, устранить голод. Олимпиада является отборочным этапом World Robot Olympiad 2018. Программу мероприятия можно посмотреть на сайте http://rrc.tpk-1.ru/программа-вро/.

Победители представят Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в IT-городе Иннополисе с 22 по 24 июня. По итогам всероссийского отбора лучшие представят страну на Международном этапе World Robot Olympiad, который пройдёт в Тайланде в ноябре 2018 года. К слову, в прошлом году тюменец Валерий Рагулин не только блестяще выступил на всемирной олимпиаде, но и вошёл в пятерку сильнейших робототехников мира.