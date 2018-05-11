С начала пожароопасного сезона в тюменских лесах нарушителей оштрафовали на полмиллиона рублей

С 27 апреля в Тюменской области зарегистрировано 24 лесных пожара общей площадью 231 га. Все они были ликвидированы в течение дня. Сейчас в регионе действующих лесных пожаров нет.

Большая часть пожаров в лесу возникает из-за нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона работники лесничеств и полиция провели в тюменских лесах почти полторы тысячи патрульных рейдов. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с административным кодексом РФ и законом Тюменской области был штрафован 61 человек. Общая сумма штрафов составила 557 тысяч рублей, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 29 апреля. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Тюменцам напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.