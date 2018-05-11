Тюменский театр кукол покажет свои спектакли в селах

Тюменский театр кукол проедется с гастролями по югу Тюменской области. Спектакли увидят жители сел Большое Сорокино, Казанское, Абатское, Бердюжье и города Ишима.
Юным зрителям представят музыкальный интерактивный спектакль "Не хочу быть собакой". События происходят в маленьком уютном дворике, где главные герои Кот, Петух и Собака Мотя устроят настоящее шоу, в котором на новый лад прозвучат хиты знаменитых групп. Спектакль предназначен для семейного просмотра.
По словам директора театра Василия Пустыльникова, цель гастрольного проекта — познакомить с театральным искусством людей, живущих вдалеке от областного центра.
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