Тюменский театр кукол покажет свои спектакли в селах

Фото: группа "Тюменский Театр Кукол" / vk.com

Тюменский театр кукол проедется с гастролями по югу Тюменской области. Спектакли увидят жители сел Большое Сорокино, Казанское, Абатское, Бердюжье и города Ишима.

Юным зрителям представят музыкальный интерактивный спектакль "Не хочу быть собакой". События происходят в маленьком уютном дворике, где главные герои Кот, Петух и Собака Мотя устроят настоящее шоу, в котором на новый лад прозвучат хиты знаменитых групп. Спектакль предназначен для семейного просмотра.

По словам директора театра Василия Пустыльникова, цель гастрольного проекта — познакомить с театральным искусством людей, живущих вдалеке от областного центра.