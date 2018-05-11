Топ мероприятий на выходные в Тюмени: "Велогон", концерт Макса Коржа и мастер-классы

Весенний фестиваль "ВЕЛОГОН", концерты Макса Коржа и Курары, творческие мастер-классы и спектакли - все это смогут посетить тюменцы в предстоящие выходные. Подробнее о мероприятиях - в подборке, подготовленной проектом "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Весенний фестиваль "ВЕЛОГОН"

Фестиваль "Велогон" собирает сотни велосипедистов единомышленников, людей, желающих провести весело и активно день за пределами города. В программе мероприятия: игры на природе, командные конкурсы, мастер-классы, приятная компания, мегапозитивное настроение, красивые пейзажи, призы и подарки. Подробности и список вещей, которые нужно взять с собой, ищи в группе.

Когда: 12 мая с 9:00

Место сбора: парковка ЖР "Преображенский" (ул. Протозанова 10 со стороны ул. Губернской).

Участие бесплатно!

Массовые катания на коньках

Посетители, приобретая билеты, имеют право на пользование коньками бесплатно (при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность). Билеты тут. Продолжительность 1,5 часа.

Когда: 12 мая с 13:00

Где: Дворец спорта "ХК Рубин" (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей

Спектакль "Господин, который платит"

Главный герой этой истории, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле – море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Может ли из игры вырасти счастье?

Когда: 12 мая в 18:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 450 рублей

Концерт тюменского филармонического оркестра "Будем знакомы?!"

В программе – знакомство с инструментами симфонического оркестра и произведения из "золотого фонда" популярной классической музыки. Прозвучит музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Свиридова и Боттезини.

Когда: 12 мая в 15:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200 — 300 рублей

Концерт группы "Курара"

Группа "Курара" существует уже больше десяти лет — и на уральской рок-сцене у нее свое, особенное место. Можно даже сказать, культовый статус. Во-первых, благодаря особенной харизме вокалиста Олега Ягодина, актера популярного “Коляда-театра”. Во-вторых, благодаря правильным ориентирам: вдохновляясь фанком, электроникой и манчестерским роком образца Stone Roses, им удалось поймать свой, мало на кого похожий звук.

Когда: 12 мая в 19:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 700 рублей

Майский акустический квартирник

Акустический вечер, где выступят уже известные городу исполнители, а также все желающие поделиться своим творчеством. Это событие, где музыканты делают то, что любят: исполняют любимые песни и уникальный авторский материал, инструментальные композиции, сольно, дуэтом или группой.

Когда: 12 мая в 19:00

Где: "Гараж" (ул. Пермякова, 20/1)

Стоимость: 200 — 250 рублей

Концерт Макса Коржа

"Взлетки" Макса больше похожи на рейвы, когда тысячи врываются на танцпол. Это не просто концерт - это мощнейшее шоу: много света, пиротехники и конечно же киловатты "мейнстримового" звука.

Когда: 13 мая в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 1200 — 3500 рублей

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