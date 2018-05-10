Валерий Фальков назначен ректором ТюмГУ на второй срок

16:23 10 мая 2018
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Приказом министерства образования и науки России от 10 апреля 2018 года ректором Тюменского государственного университета на следующие пять лет назначен Валерий Фальков.

Он был избран на эту должность в 2013 году на конференции трудового коллектива вуза подавляющим большинством голосов. Так как ТюмГУ в связи с вхождением в проект 5–100 стал автономным учреждением, то на этот раз процедура избрания была иной.

Право отбора кандидата на пост ректора университета было делегировано сформированному наблюдательному совету вуза. В декабре 2017 года наблюдательный совет внес на рассмотрение министерства образования РФ кандидатуру Валерия Фалькова, которая была согласована и утверждена.

Валерий Фальков будет возглавлять ТюмГУ до 16 апреля 2023 года. 

Теги: Валерий Фальков , ректор , ТюмГУ
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