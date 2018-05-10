Тюменские семьи поздравят с рождением десятого ребенка

Накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, в жемчужном зале тюменского загса состоится День аиста. На праздник 11 мая приглашены в основном многодетные семьи, в которых появился девятый или даже десятый ребенок.

Специалисты загса и управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района в торжественной обстановке вручат детям свидетельство о рождении и сувениры, а семьям передадут поздравления от главы администрации города Тюмени. Детские творческие коллективы исполнят музыкальные и танцевальные номера, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Специалисты тюменского загса проводят День аиста дважды в год — в мае и ноябре. Осенью в загс приглашают семьи, в которых родились двойняшки и тройняшки.