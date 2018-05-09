В Тюмени подведут итоги городского проекта "КрыльяМамы"

Закрытие очередного сезона городского проекта "КрыльяМамы" пройдет 12 мая в ЦКиИ "Современник". На мероприятии отметят самых активных участников, а также представят летний проект.

В общеразвивающей программе для мам и малышей "КрыльяМамы" участвовали более 600 тюменских семей. На протяжении девяти месяцев родители получали профессиональные рекомендации для занятий дома с малышом, а раз в неделю мамы и малыши встречались в рамках проекта и сами проводили групповое занятие.

Задачей этого проекта было научить молодых родителей правильно и разнообразно развивать своего малыша. Кроме того, тюменские семьи получили возможность познакомиться друг с другом, обменяться опытом в развитии детей и организовать совместную полезную деятельность.

"2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца. Мы хотим показать, что среди серьезных, семейных людей очень много тех, кто активен и готов делать добрые дела", - поделились организаторы проекта, активисты Семейного добровольческого движения "Крылья".

Около 50 молодых мам являются волонтерами проекта – кураторами групп, которые помогают участникам проводить занятия, организуют встречи с экспертами. Кроме того, в числе партнеров проекта - более 20 частных детских центров Тюмени, чьи владельцы трепетно относятся к формированию осознанного родительства, а также учреждения отрасли культуры и молодежной политики и спорта, пишет "Вслух.ру".