Проект "Я верю в будущее" помог тюменке почтить память героев на посту №1

На посту №1 на Исторической площади Тюмени "Вахту Памяти" сегодня, 9 мая, несет ученица гимназии №16 Виолетта Позняк. Девушка попала в состав почетного караула благодаря заполненной карте желаний на сайте проекта "Я верю в будущее".

Виолетта профессионально занимается черлидингом, является двукратной чемпионкой России и второй годы подряд пыталась попасть в почетный караул,но не смогла. Возможной причиной послужила спортивная травма: девушка повредила колено.

"Я очень об этом мечтала. К празднику 9 Мая отношусь трепетно, поэтому для меня важно быть в почетном карауле. Мой прадед был участником войны. Прабабушка находилась в тылу. Родители прошли в Бессмертном полку, где несли портреты прабабушки и прадедушки", – рассказала Виолетта Позняк.

Девушке несет "Вахту Памяти" на посту №1 – на Исторической площади. Она продлится с 8:00 до 16:00. Ребята будут стоять в почетном карауле тройками, каждая по 15 минут, затем будет смена. Всего в этот день каждая тройка простоит 2-3 раза.

На данный момент в рамках проекта "Я верю в будущее" заполнено более 3 200 карт желаний. Напомним, что у каждого желающего есть возможность составить свою карту на сайте "Яверювбудущее.рф" либо в специальной фотокабинке в ТРЦ "Гудвин".