Около 80 тысяч человек стали участниками шествия "Бессмертного полка" в Тюмени

В традиционном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени 9 мая приняли участие около 80 тысяч человек. Жители и гости города прошли по центральной улице с портретами своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В этом году впервые до начала парада перед трибунами зрителей состоялись показательные выступления подразделения курсантов ТВВИКУ, созданного для выполнения строевых приемов с оружием в сопровождении военного духового оркестра.

Впервые за всю историю тюменских парадов проехала боевая техника, стоящая на вооружении Российской армии. Это стало его изюминкой, как и незабываемое шествие тюменцев в рядах "Бессмертного полка".

Во главе колонны "Бессмертного полка" прошел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона пронес по Центральной площади портреты своего деда Даниила Афтамоновича Якушева и деда своей супруги Петра Алексеевича Тузанкина.

"Миллионы людей вышли сегодня на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной, выразить свое признание и уважение ветеранам, стать частью нескончаемого потока "Бессмертного полка". В 1941 году вся страна – от мала до велика - встала на защиту Родины от страшного и вероломного врага. Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей воины и труженики тыла приближали день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет их подвигов. И все это ради Победы. Ради мирного будущего страны. Ради свободной и счастливой жизни детей и внуков. Ради нас с вами", - сказал Владимир Якушев, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей Тюменской области с Днем Победы.

После завершения шествия "Бессмертного полка" его участники направились к мемориалам павшим на фронтах Великой Отечественной войны на Исторической площади и на площади Памяти, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Отметим, в Тюменской области в акции "Бессмертный полк" приняли участие 140 тысяч человек.