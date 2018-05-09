Безработным тюменцам предлагают заняться общественными работами

Общественные работы – это доступный для каждого способ заработать, находясь на стадии поиска подходящей вакансии. Устроиться на такие работы можно через Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района, сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

К общественным работам относится благоустройство, уборка и озеленение территорий, курьерская служба, помощь в организации досуга детей, помощь престарелым людям и т.п. Что значимо они не требуют предварительной профессиональной подготовки и могут быть выполнены трудоспособным человеком.

Очень важно, что время, в течение которого работник принимает участие в оплачиваемых общественных работах, засчитывается в общий трудовой стаж, а в случае болезни работникам оплачивается больничный лист.

В таком виде трудоустройства свои плюсы есть и для работодателей: при заключении договора поиск кандидатов на рабочие места берет на себя Центр занятости населения, а работодатель минимизирует затраты на оплату труда благодаря привлечению временных работников.

Принять участие в общественных работах могут граждане как официально признанные безработными, так и из числа ищущих работу. При этом безработные в некоторых случаях не снимаются с учета и на период участия в общественных работах, и, помимо заработной платы от работодателя, продолжают получать пособие по безработице, а также дополнительно – материальную поддержку от Центра занятости населения из расчета минимального размера пособия по безработице за фактически отработанные дни.