В Боровском прошел Парад Победы

08:16 09 мая 2018
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www.borovskiy-adm.ru
| Фото: www.borovskiy-adm.ru

В преддверии Дня Победы в поселке Боровском Тюменского района прошел торжественный парад, в котором приняли участие около пяти тысяч человек, из них три тысячи прошли в колонне по улице Ленинградской.

Украшением колонн стали ретро-автомобили военной поры. На платформах грузовых машин были представлены театрализованные инсталляции, напоминающие о событиях военных лет, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Представители 23 муниципальных образований района, работники АПК и промышленных предприятий, ЖКХ, здравоохранения, отраслей образования, спорта и молодежной политики, культуры, сотрудники прокуратуры и Федеральной налоговой службы, члены Общественной палаты и Совета ветеранов приняли участие в красочном шествии. Каждое предприятие, каждый муниципалитет по-своему интересно и оригинально оформили свои колонны: кто-то "шил"

теплую одежду для фронта, кто-то собирал урожай, кто-то ловил рыбу… Район сделал многое для Победы. С территории Тюменского района ушли на фронт 7374 человека.

После парада праздник продолжился на Никольской площади поселка Боровский. Всех желающих угощали горячим чаем и кашей из полевой кухни, для детей были организованы мастер-классы, шли выступления артистов Тюменского района.

Теги: Боровский , День Победы , парад
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