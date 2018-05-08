Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотосъемке

Мастер-класс от фотографа Алисы Рыжей "Естественный свет и как его приручить" состоится 20 мая. В этот день в фотостудии CraftPrime (ул.Газовиков, 25, к.1) соберутся все, кому хочется продвинуться в своем мастерстве владения фотоаппаратом и построения композиции.

Профессиональный фотограф обещает поделится секретами создания качественных снимков при естественном освещении. Также она научит всех пришедших грамотному построению светового рисунка и созданию красивых визуальных эффектов без помощи Photoshop.

Фотограф подробно расскажет новичкам о проработке различных элементов, которым стоит уделять особое внимание при работе с моделью (мимика, взгляд, руки).

Ученики получат возможность провести практическую работу с моделью, декорациями и реквизитом: используя их по своему усмотрению, участники смогут воплотить собственные идеи и задумки.

Каждый участник уйдет с мастер-класса с потрясающими фотографиями. Стоимость участия — 5500 рублей. Узнать все подробности и записаться можно у организатора: Алиса 8-912-928-49-04 (Viber).